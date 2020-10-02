اتّبعوا هذه الخطوات في المراحيض العامة لمنع التقاط العدوى الفيروسية

وذكرت في هذا السياق إلى جانب غسل اليدين جيداً وتجفيفهما ضرورة اغلاق صنبور المياه بواسطة محرمة ورقية نظيفة. ولفتت إلى أن احتمال وجود جراثيم ضارة على مفاتيح الصنابير أمر ممكن جداً. كذلك لفتت إلى اهمية استخدام المحرمة نفسها من أجل فتح الباب قبل الخروج ثم رميها في سلة المهملات.
ومن النصائح التي يجب تطبيقها أيضاً عدم استخدام الهاتف الخليوي أثناء الوجود في المرحاض لأنه يمكن أن يلتقط الكثير من البكتيريا الضارة بحسب ما اشارت إليه اختصاصية الأوبئة الطبيبة آن ريموان. ومن الأفضل أيضاً وخصوصاً مع انتشار فيروس كورونا المستجد عدم الدخول إلى المراحيض المزدحمة والأفضل عدم فعل هذا على الإطلاق.
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