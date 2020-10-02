اتّبعوا هذه الخطوات في المراحيض العامة لمنع التقاط العدوى الفيروسية

كذلك اشارت الخبيرة كارول وينر في حديث إلى مجلة Health إلى أنه من الضروري الحذر عند لمس موجودات تلك الاماكن. ونبهت إلى أنه يجب في هذه الحالة القيام ببعض الخطوات الأساسية.

وذكرت في هذا السياق إلى جانب غسل اليدين جيداً وتجفيفهما ضرورة اغلاق صنبور المياه بواسطة محرمة ورقية نظيفة. ولفتت إلى أن احتمال وجود جراثيم ضارة على مفاتيح الصنابير أمر ممكن جداً. كذلك لفتت إلى اهمية استخدام المحرمة نفسها من أجل فتح الباب قبل الخروج ثم رميها في سلة المهملات.

