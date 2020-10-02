الكاظمي يوجه بنقل جثمان المذيع نهاد نجيب من تركيا إلى العراق

وذكرت وكالة الانباء الرسمية "واع" ان "الكاظمي اوعز بنقل جثمان المذيع الراحل من تركيا الى العراق بعد مناشدة من عائلته". وتوفي يوم امس في تركيا المذيع العراقي القدير نهاد نجيب بعد معاناة مع المرض. ونجيب من مواليد 1949 في كركوك، وهو مذيع وإعلامي عراقي مخضرم ومعروف يتميز بخامته الصوتية المميزة، عمل مذيعاً لسنوات طويلة امتدت الى أكثر من اربعة عقود. ونجيب من مواليد 1949 في كركوك، وهو مذيع وإعلامي عراقي مخضرم ومعروف يتميز بخامته الصوتية المميزة، عمل مذيعاً لسنوات طويلة امتدت الى أكثر من اربعة عقود.

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