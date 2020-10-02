"مؤشرات مزعجة" تنتظر ترامب في أول أيام العزل

مؤشرات مزعجة تنتظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول أيام العزل بعد أن أعلن الجمعة إصابته بفيروس كورونا.

وسيكون على الرئيس ترامب البالغ من العمر 74 عاما أن ينتبه لمؤشرات صادرة عن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها حيث تشير إلى أن كبار السن أكثر عرضة بخمس مرات لدخول المستشفى جراء الإصابة بـ"كوفيد-19"، و90 مرة للوفاة مقارنة بالمرضى في العشرينيات من العمر.

وخضع الرئيس ترامب وزوجته ميلانيا لفحص كورونا الذي جاءت نتائجه إيجابية، بعد ساعات قليلة على تأكيد إصابة مساعدته هوب هيكس بالفيروس.

وسافر الرئيس وهيمس عدة مرات معًا على مدار الأسبوع الماضي، من بينها مرة للمشاركة في المناظرة الرئاسية أمام جو بايدن، الثلاثاء، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

لكن بينما تصنف هيكس (31 عامًا) بأنها مريضة وعرضة لمخاطر صحية قليلة، يواجه الرئيس، نظرًا لعمره، فرصا أكبر لنقله للمستشفى بسبب الفيروس، والوقوع ضحية لأشد أعراضه.

وبحسب المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، يكون المرضى ضمن الفئات العمرية 65 و74 عامًا أكثر عرضة بخمس مرات لنقلهم إلى المستشفى مقارنة بالفئات العمرية ما بين 18 إلى 29 عامًا.

ومن بين كل ألف شخص في منتصف السبعينيات من العمر أو أكبر من المصابين بـ"كوفيد-19"، يموت نحو 116، بمعدل وفيات يبلغ 11.6%.

واتضحت اتجاهات حالات الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة، مع إشارة الدراسات إلى أن العمر هو أقوى مؤشر على خطر وفاة المريض.

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ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي بكلية دارتموث الأمريكية إن "كوفيد-19" لا يشكل مخاطر على كبار السن فحسب، بل إنه بالغ الخطورة بالنسبة للأشخاص في منتصف الخمسينيات، والستينيات، والسبعينيات.

لكن هنريك سالجي، العالم المتخصص بالأمراض المعدية في جامعة كامبريدج البريطانية قال في المقابل إن "العمر لا يمكنه تفسير كل شيء"، حيث يقال إن العمر أيضًا مؤشر خطورة قوي، مع زيادة فرصة وفيات الرجال بمقدار الضعف مقارنة بالنساء.

وتستند استنتاجات سالجي على أرقام صادرة عن منظمة الصحة العالمية، التي قالت إن 1.7% من النساء اللاتي يلتقطن الفيروس سيفارقن الحياة، مقارنة بـ2.8 من الرجال، غير أن لا جنس محددا أكثر عرضة للإصابة به.

وأشارت "ديلي ميل" إلى أن الاستجابة المناعية ربما تفسر أيضًا السبب وراء زيادة فرص وفاة كبار السن بالمرض؛ فمع التقدم بالعمر، يتسبب "كوفيد-19" في تحميل جهاز المناعة حملاش أكبر من طاقته.

وتحمل أيضًا المشاكل الصحية الكامنة، مثل السكري والسمنة، أثرًا كبيرًا على مدى حدة المرض جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وحذرت المراكز الأمريكية في وقت سابق من هذا العام من أي شخص يعتبر مصابًا بـ"سمنة مفرطة" ربما تزداد فرص معاناته من رد فعل شديد لـ"كوفيد 19".

ورسميًا، يعادل طول ووزن ترامب 30.4 على حاسبة مؤشر كتلة الجسم، وهو ما يجعله سمينًا.

وكان طبيبه السابق روني جاكسون قال عام 2018 إن صحة ترامب بشكل عام ممتازة، لكنه أوصى بأن يتبع حمية قليلة في الدهون والكربوهيدرات.

وبالرغم من أن الرئيس الأمريكي لا يشرب الكحول أو يدخن السجائر، فمعروف عنه حبه للوجبات السريعة، والأيس كريم، بينما تعد لعبة الجولف طريقته الخاصة للتريض.