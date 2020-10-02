تمنيات لترامب بالشفاء.. أبرزها صدر عن خصم لدود

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الجمعة، عن أمنيته بالشفاء للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعلن إصابته مع زوجته ميلانيا بوباء كوفيد-19.

وقال جيبريسوس، في تغريدة على تويتر: "أحر تمنياتي للرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى بالشفاء التام والعاجل".

وجاءت أمنيات جيبريسوس، بعدما سحب ترامب بلاده من منظمة الصحة واتهمها بسوء إدارة الوباء الذي تسبب بوفاة أكثر من مليون شخص في العالم.

وفي 29 مايو/أيار الماضي، أصدر الرئيس الأمريكي قرارا بإنهاء العلاقة بين الولايات المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي حينها: "الولايات المتحدة قررت إنهاء علاقتها مع منظمة الصحة العالمية، لأنها منظمة لم تقم بإصلاحاتها الملائمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد".

وأكد ترامب مجددا أن منظمة الصحة العالمية ضللت العالم حول فيروس كورونا.

وبعد أكثر من 4 شهور، أعلن الرئيس الأمريكي، الجمعة، إصابته هو وزوجته بفيروس كورونا، بعد أن ظهرت نتيجة الفحوصات التي أجراها في وقت سابق اليوم.



وأعلن البيت الأبيض، أن الرئيس ترامب سيواصل أداء "واجباته دون انقطاع" أثناء الحجر الصحي بعد إصابته بالفيروس، وأضاف أن الرئيس قام بإلغاء مهرجان انتخابي في ولاية فلوريدا.

وتعليقا على إصابة ترامب بـ"كوفيد 19"، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالة عن أمنيته بالشفاء العاجل لدونالد ترامب، قائلا: إنه واثق من أن "حيوية" الرئيس الأمريكي ستساعده في محاربة فيروس كورونا المستجد.

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ونقل الكرملين عن بوتين قوله في الرسالة: "أنا مقتنع بأن حيويتك وتفاؤلك ومعنوياتك العالية ستساعدك على مواجهة هذا الفيروس الخطير".

وفي القاهرة، أعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن أمنيته بشفاء الرئيس الأمريكي وزوجته سيدة أمريكا الأولى ميلانيا في القريب العاجل.



وأعرب رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي عن أمنياته بالشفاء السريع للرئيس الأمريكي والسيدة الأولى ميلانيا بعد أن أثبتت الاختبارات إصابتهما بفيروس كورونا.

وقال مودي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أتمنى لصديقي ترامب والسيدة الأولى، الشفاء السريع وبالصحة الجيدة".

من جانبها، أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن تمنياتها بالشفاء العاجل للرئيس الأمريكي وقرينته.

وجاء في تغريدة نشرها المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي الجمعة: "المستشارة ميركل: أبعث إلى دونالد وميلانيا ترامب بأطيب تمنياتي".

وفي إسرائيل، أعرب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزوجته سارة عن أمنياتهما بـ"الشفاء العاجل " للرئيس الأمريكي، وزوجته، بعد أن أثبتت الاختبارات إصابتهما بفيروس كورونا.

وقال نتنياهو في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد وقت قصير من إظهار نتيجة اختبار ترامب بشكل علني: "مثل ملايين الإسرائيليين، فإننا نفكر أنا وسارة، في الرئيس ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب ونتمنى لصديقينا الشفاء الكامل والعاجل".