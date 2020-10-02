شباب الصحفيين بعد اعتراف محمد علي بفشلة في الدعوة للمظاهرات:لن تستطيع عصابة إجرامية هزيمة دولة بحجم مصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 2 أكتوبر 2020

وجهت جبهة شباب الصحفيين التحية والتقدير الممزوجة بالوطنية الخالصة والمخلصة للبلاد إلي الشعب المصري العظيم علي نجاحة الكبير في إجبار المقاول الأجير محمد علي الهارب إلي اسبانيا على الاعتراف بفشلة الذريع في الدعوات التحريضية آلتي أطلقها وتهدف إلى نشر الفوضي والتخريب في البلاد.. مؤكدة الجبهة علي ان خروج الكومبارس السكيرالخمورجي محمد علي في فيديو لايف على صفحتة الشخصية يعترف بفشلة في تحريك المصريين في دعوات التظاهر التي دعا إليها وإغلاق صفحتة اكبر دليل على أن الشعب المصري مؤمن بالرسائل الوطنية للدولة المصرية ومقدر جيداً لحجم التحديات الجسام التي تواجهها مصر وتكشف أيضا أنة أختار طريق البناء والتنمية رافضاً دعوات الفوضي والأكاذيب والشائعات الإخوانية



قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفي:كل يوم يثبت الشعب المصري البطل الحقيقي في معركة البناء والتنمية أنة يدعم ويساند الدولة في هذه الظروف الاستثنائية واللحظات الفارقة من عمر الوطن ولا يستطيع أحد من العملاء والخونة والمتأمرين على البلاد خداعة بشعارات وهمية وخطب رنانة فقد تعلم الدرس جيداً من عام الإخوان الاسود على مصر والمصريين

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اضاف طوالة: أن اعتراف الفاشل محمد علي بموافقة الشعب المصري على النظام السياسي وفشلة الكبير في الحشد ضربة موجعة وقوية لجماعة الإخوان الإرهابية وقطر وتركيا الذين كانوا يحركونة ويرسمون لة سيناريو الكذب والفبركة ليخرج علينا ويصدعنا كذباً وزوار بكلام فارغ لا أساس له من الصحة إلا في خيالة المريض من نسج جماعة الإخوان الإرهابية

أشار رئيس الجبهة إلي ان المصريين لقنوا السكيرالخمورجي محمد علي ومن على شاكلته في الخيانة وبيع الاوطان درساً قاسيا في عشق تراب الوطن واسقطوة بالضربة القاضية في ملحمة وطنية رائعة جسدت أسمي معاني الانتماء والولاء لمصرنا الغالية وكشفت عن إيمانهم الشديد النابع من إرادة حديدية بالمشروعات العملاقة والانجازات الكبيرة التي لم تحدث منذ 100سنة في كل ربوع مصر أوضح طوالة ان اعتذار الكومبارس للشعب المصري واعلانة انشاء صفحه جديده على الفيس بوك يعود فيها إلي التمثيل والبيزنس فقط و أنة لن يعود للحديث في السياسة مرة أخرى قائلا للمصريين"أنتم أدري بمصلحتكم واعتذر عما طالبتكم بة مرات عديدة من الخروج في الشوارع والميادين

أكد طوالة:اننا دائما نراهن على وعي المصريين الذين فضحوا مخططات محمد علي الخبيثة والدنيئة منذ اللحظات الأولى وكشفوا كذبة ونصبة وفبركتة بعد أن تأكدوا تماماً أن قطر وتركيا تحركة لتنفيذ أجندات كارهة لتقدم مصر ونهضتها حيث لم ولن تستطيع عصابة إجرامية أن تهزم دولة بحجم مصر