شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قراراً للرئيس عبد الفتاح السيسي، يحمل رقم 200 لسنة 2020، بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة.
وتضمنت المادة الاولي من القرار المنشور، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة.
وجاءت في المادة الثانية، يصدر رئيس مجلس الوزراء، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
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