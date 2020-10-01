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قرار جمهوري بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قراراً للرئيس عبد الفتاح السيسي، يحمل رقم 200 لسنة 2020، بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة.

 

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وتضمنت المادة الاولي من القرار المنشور، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة.

 

وجاءت في المادة الثانية، يصدر رئيس مجلس الوزراء، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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