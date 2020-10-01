شكرا لقرائتكم خبر عن باحث فى الحركات الإسلامية: جماعة الإخوان خطر على القيم الأوروبية والبريطانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد سلطان الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن المركز الدولى كشف في دراسة التطرف في كلية كينجز بلندن قطر قدمت أكثر من 37 مليون جنيه تمويلات على الجماعات الإرهابية، قائلا : "جماعة الإخوان خطر على القيم البريطانية والأوروبية.. ووتمثل خطر على بريطانيا وأوروبا بشكل عام".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية رانيا هاشم عبر برنامجها مانشيت المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن جماعة الإخوان أداة يستخدمها قطر في التواصل مع الجماعات الإرهابية لتنفيذ مخططاتهم في العالم العربي والأجنبى.

Advertisements

وتابع أن إبراهيم منير متواجد في لندن، والذى سلم قائمة للجماعات الإرهابية بأوروبا لأحدى الجهات البريطانية، ليأخذ الأموال عن طريق تقديم الولاء لهم على حساب الجماعة، بالإضافة استغل علاقاته مع المنظمة الأوروبية لتحقيق السيطرة على حكم المرشد للإخوان، ولتحقيق ثراء شخصى له من أموال الإخوان والتمويلات التي تأتى لهم.