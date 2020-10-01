شكرا لقرائتكم خبر عن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية تعتبر إبراهيم منير مرشدا فاسدا.. إعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ أيام قليلة أصدر مجلس شورى جماعة الإخوان الإرهابية بيانا عاجلا، خلال اجتماعه الأول منذ القبض على محمود عزت مرشد الجماعة، وتعيين إبراهيم منير مؤكدين انشقاق الأخير عن مبادئ حسن البنا وتبرؤ الجماعة منه، حيث يؤكد هذا البيان الانشقاقات داخل هذه الجماعة الإرهابية، وقد أكد البيان الذى نشره موقع

"العربى الحديث"، بأن مجلس شورى الجماعة الإرهابية يعلن التبرؤ من إبراهيم منير، ليبقى التساؤل كيف ترى عناصر جماعة الإرهابية مرشدهم الجديد إبراهيم منير.

هشام النجار الباحث في شئون حركات الجماعة الإرهابية أشار إلى أن قواعد التنظيم الإرهابى تنظر لإبراهيم منير على أنه مرشدا فاسدا ومن ثم يرفضون الاعتراف به كـ"مرشد للتنظيم".

Advertisements

قال "النجار" :" مواقع الجماعة ترفض نشر أي اساءات لإبراهيم مير، كما ترفض جميع الأذرع الإعلامية للتنظيم نشر أي انتقاد".

وأضاف "النجار":" أدبيات جماعة الإخوان أن يكون مرشدها في الداخل المصرى لإدارة الحالة المصرية، أما أعلن تمسكهم بمحمود عزت وسيلة للمدارة على القائد أو المرشد الفعلى للجماعة في مصر" مؤكدا أنه بعد القبض على محمود عزت تم اختيار مرشدا لتنظيم لكنهم يرفضون إعلان اسمه حتى لا يتم القبض عليه كـ"محمد بديع ومحمود عزت".