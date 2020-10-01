شكرا لقرائتكم خبر عن الانتخابات تسيطر على الأحاديث الجانبية للنواب في البهو الفرعوني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطرت أجواء انتخابات مجلس النواب التي تشهدها الساحة السياسية، على الأحاديث الجانبية للنواب في البهو الفرعوني للمجلس، وذلك على هامش انعقاد أولى جلسات المجلس في دور الانعقاد السادس والأخير من الفصل التشريعي الأول، التي عقدت اليوم الخميس برئاسة الدكتور علي عبد العال.

وحرص وكيلا المجلس السيد محمود الشريف، وسليمان وهدان، على حضور الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس، فضلا عن حضور عدد من رؤساء اللجان النوعية، في مقدمتهم النائب بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، واللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، والنائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة، والنائب أسامة العبد رئيس لجنة الشؤون الدينية، وكذا رؤساء الهيئات البرلمانية، ومنهم النائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والنائب أحمد خليل خير الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.

ورغم حرص العديد من النواب على حضور الجلسة الافتتاحية فإن هناك تغيب لعدد من الوجوه، والتي تقدم بعضها باعتذارات رسمية .

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اللافت أن الجلسة الافتتاحية للمجلس لدور الانعقاد السادس، تعد من أقصر الجلسات البرلمانية، حيث رفعها رئيس النواب الدكتور علي عبد العال، بعد الانتهاء من جدول أعمالها كافة، والتى استمرت لنحو ربع ساعة، شهدت تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد فى دوره الانعقاد السادسة وقرار رئيس الجمهورية بفض الدور الخامس، والإحالات لبعض مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية فضلا عن نعى سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

ودعا رئيس مجلس النواب، إلى جلسة لاحقة يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر 2020، لمناقشة موضوع محدد، وذلك بعد اقتراحه أن يكون الانعقاد أما يوم 28 أكتوبر الجارى أو 1 نوفمبر القادم، بقوله: "نحن فى موسم انتخابات، فأى يوم سيكون مناسب أكثر، هناك موضوع معين هام سننظره فى الجلسة التالية"، وانتهى إلى اتخاذ قرار بالانعقاد أول الشهر القادم فى تمام الساعة 12 ظهرا.

وعقد مجلس النواب أولى جلساته البرلمانية فى دور الانعقاد السادس اليوم، على خلفية القرار الذى أصدره رئيس الجمهورية رقم (570) لسنة 2020، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعى الأول.