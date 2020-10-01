شكرا لقرائتكم خبر عن عصام تليمة يصف قيادات الإخوان بـ"العايبة تلهيك واللى فيها تجيبه فيك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل الداعية الإخوانى عصام تليمة مدير مكتب يوسف القرضاوى السابق، فضح قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، واصفا إياهم بالقيادات "العايبة تلهيك واللى فيها تجيبه فيك"، مشيرا إلى أن قيادات الإخوان تحقق مكاسب مالية عن طريق الفساد الإداري، وعلى حساب قواعد التنظيم الذين ظلمهم بشكل بين قيادات الجماعة الإرهابية.

واعترف "تليمة" خلال كلمة بثها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بوجود حجم انشقاقات داخل جماعة الإخوان بشكل غير مسبوق، مؤكدا أن هذه الانقسامات تعانى منها جماعة الإخوان الإرهابية سواء داخل مصر أو خارجها فى لندن وتركيا وقطر.

وقال تلميذ يوسف القرضاوي:" يوجد خيانات داخل الإخوان من قبل قيادات الإخوان لقواعد التنظيم، ولا يوجد شفافية وحال وجود شفافية في التفاصيل ستظهر فضائح كثيرة جدا لقيادات الإخوان" مهددا قيادات الإرهابية بأنه سيواصل سرد تفاصيل تفضحهم" مؤكدا أن إبراهيم منير تولى منصب القائم بأعمال مرشد الجماعة الإرهابية بالمخالفة للوائح الداخلية" مضيفا :" قيادات الإخوان التاريخية ينطبق عليهم مقولة عايبة واللى فيها وتجيبه فيك".