شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن انتخابات البرلمان 2020.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل أقل من أسبوع على إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات كشوف المرشحين النهائية لانتخابات مجلس النواب، بعد أن تفصل محكمة القضاء الإدارى فى الطعون المقدمة لها، نقدم فى التقرير التالى أبرز الأسئلة عن الانتخابات المقبلة.



س: عدد أعضاء مجلس النواب؟ س: عدد أعضاء مجلس النواب؟ ج: يُشكل مجلس النواب من 568 عضواً ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء بالمجلس لا يزيد على 5%َ. س: كيف سيتم انتخاب أعضاء المجلس؟ س: كيف سيتم انتخاب أعضاء المجلس؟ ج: سيتم انتخاب 284 مقعداً بالنظام الفردى من 143 دائرة، وانتخاب 284 عضوا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، بعد تقسيم مصر إلى 4 دوائر بالقائمة. س: كيف سيتم إجراء عملية الاقتراع؟ س: كيف سيتم إجراء عملية الاقتراع؟ عملية التصويت وإدلاء الناخبين بأصواتهم فى اللجان الانتخابية ستتم على مرحلتين، كل مرحلة تضم دوائر فردية ودائرتين بالقائمة. س: ما دوائر المرحلة الأولى؟ س: ما دوائر المرحلة الأولى؟ ج: تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى أيام 21 و22 و23 أكتوبر بالخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر بالداخل، وفى حال الإعادة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر بالخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر بالداخل، وتجرى انتخابات المرحلة الأولى فى دوائر 14 محافظة. النظام الفردى Advertisements الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح

نظام القائمة

الدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد"، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد.

الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا"، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا.



س: القوائم المتنافسة بالمرحلة الأولى؟ س: القوائم المتنافسة بالمرحلة الأولى؟ ج: تتنافس قائمتين على 142 مقعدا، وهما القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة نداء مصر.



كل ما تريد معرفته عن انتخابات البرلمان 2020



كل ما تريد معرفته عن انتخابات البرلمان 2020



كل ما تريد معرفته عن انتخابات البرلمان 2020