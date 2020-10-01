شكرا لقرائتكم خبر عن علي عبد العال يعزى الشعب الكويتى فى وفاة الشيخ صباح الأحمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خالص العزاء للشعب الكويتى فى وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، متمنيا للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح كل التوفيق والسداد فى سبيل استكمال مسيرة الفقيد الراحل.

وقال عبد العال في كلمته أمام المجلس اليوم:

باسمكم جميعاً وباسمى، نتقدم بخالص العزاء للأمة العربية والإسلامية بوجه عام، ولشعب دولة الكويت الشقيق بوجه خاص، فى وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ صباح الأحمد الصباح، وذلك بعد مسيرة عطرة مليئة بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه، ونصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية.

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وأضاف، كانت قيادته الإنسانية الحكيمة سبباً رئيسياً وفعالاً فى استقرار دولة الكويت وتمتعها بالرخاء والرفاهية.

ودعا المجلس للوقوف دقيقـــة حداداً، وقراءة الفاتحــــــة ترحماً على روحه الطاهرة.

بعد الانتهاء من قراءة الفاتحة