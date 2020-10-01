شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يرفع الجلسة الافتتاحية للدور السادس.. ويدعو للانعقاد 1 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أقصر جلسة برلمانية، رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة الافتتاحية للمجلس لدور الانعقاد السادس بعد الانتهاء من جدول أعمالها كافة، والتى استمرت لنحو ربع ساعة، شهدت تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد فى دوره الانعقاد السادسة وقرار رئيس الجمهورية بفض الدور الخامس، والإحالات لبعض مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية فضلا عن نعى سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

ودعا رئيس مجلس النواب، إلى جلسة لاحقة يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر 2020، لمناقشة موضوع محدد، وذلك بعد اقتراحه أن يكون الانعقاد أما يوم 28 أكتوبر الجارى أو 1 نوفمبر القادم، بقوله: "نحن فى موسم انتخابات، فأى يوم سيكون مناسب أكثر، هناك موضوع معين هام سننظره فى الجلسة التالية"، وانتهى إلى اتخاذ قرار بالانعقاد أول الشهر القادم فى تمام الساعة 12 ظهرا.

جدير بالذكر، أن مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، عقد اليوم أولى جلساته لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعى الأول. ووجه الدكتور على عبد العال، تحية للنواب قائلا: "كل سنة وأنتم طيبين وأتمنى التوفيق للجميع". وتمت تلاوة قرار رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد، كما تمت تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد اليوم.

ويعقد مجلس النواب أولى جلساته البرلمانية فى دور الانعقاد السادس الآن، والذى يأتى على خلفية القرار الذى أصدره رئيس الجمهورية رقم (570) لسنة 2020، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعى الأول. ووفقا لجدول الجلسة الافتتاحية الذى أرسلته الأمانة العامة بمجلس النواب إلى الأعضاء، تتلى رسائل رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد السابق وبدء دور الانعقاد الحالي.

كما شهدت أروقة مجلس النواب، مناقشات واسعة بين النواب حول المشهد الانتخابى، وأكثر الدوائر الانتخابية التى ستشهد منافسة شرسة وصراعا قويا بين المرشحين على المقاعد الفردية.

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