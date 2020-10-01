شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق على الإبقاء على تشكيل اللجان النوعية خلال دور الانعقاد السادس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب خلال جلسته اليوم الخميس، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على الإبقاء على تشكيل اللجان النوعية الحالى، وهيئات مكاتب اللجان نظرا لأن دور الانعقاد منقوص مدته 3 أشهر.
وقال عبد العال: "اللائحة الداخلية تنص على أن كل لجنة تنتخب تشكيلها فى أقرب وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادى رئيسا ووكيلا.
وأضاف رئيس المجلس: "أن هذه مكتب المجلس اقترح الإبقاء على تشكيل اللجان وهيئات المكاتب توفيرا للوقت ونظرا لتزامن انعقاد إجراءات الانتخابات البرلمانية مع دور الانعقاد السادس والأخير، وهو دور انعقاد منقوص ولا يتجاوز 3 أشهر وبضعة أيام".
وواصل قائلا: أرى الابقاء على قوائم اللجان النوعية وهيئات المكاتب وفقا للثوابت البرلمانية التى جرى العمل بها فى هذا الشأن".
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