شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يعلن حفظ طلب رفع حصانة عن نائبين لعدم توافر الاشتراطات اللائحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مكتب المجلس انتهى إلى حفظ طلب رفع الحصانة عن نائبين لعدم توافر الاشتراطات اللائحة المطلوبة وعلى الأخص أن طالب رفع الحصانة فيما يخص الطلب الأول لم يرفق صورة من عريضة الدعوى المباشرة المزمع إقامتها.

وأضاف علي عبد العال، خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب في دورة الانعقاد السادسة والأخيرة المنعقدة اليوم الخميس، أن الطلب الثاني أيضا لم تتوافر فيه الاشتراطات اللائحية المطلوبة أبرزها أن طالب رفع الحصانة لم يخاطب بطلبة رئيس المجلس، كما أنه لم يرفق صورة عريضة الدعوى، وعليه قرر مكتب المجلس حفظ الطلبين بدون أسماء وعرضهم على الجلسة العامة.

جدير بالذكر، أن مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، عقد اليوم أولى جلساته لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول. ووجه الدكتور على عبد العال، تحية للنواب قائلا: "كل سنة وأنتم طيبين وأتمنى التوفيق للجميع".

وتمت تلاوة قرار رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد، كما تمت تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد اليوم.

ويعقد مجلس النواب أولى جلساته البرلمانية في دور الانعقاد السادس الآن، والذي يأتي على خلفية القرار الذي أصدره رئيس الجمهورية رقم (570) لسنة 2020، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول. ووفقا لجدول الجلسة الافتتاحية الذي أرسلته الأمانة العامة بمجلس النواب إلى الأعضاء، تتلى رسائل رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد السابق وبدء دور الانعقاد الحالي.

كما شهدت أروقة مجلس النواب، مناقشات واسعة بين النواب حول المشهد الانتخابى، وأكثر الدوائر الانتخابية التى ستشهد منافسة شرسة وصراعا قويا بين المرشحين على المقاعد الفردية.

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