شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يقف دقيقة حداد على أمير الكويت الراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقف أعضاء مجلس النواب اليوم، خلال الجلسة العامة برئاسة الدكتور على عبد العال دقيقة حداد على أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الآحمد الجابر الصباح، والذى وافته المنية أول أمس.

جاء ذلك بعد أن إلقى الدكتور على عبد العال كلمه، نعى فيها أمير الكويت الراحل وقدم العزاء للشعب الكويتى الذى تربطه روابط قوية بالشعب المصرى .

وأشار الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إلى أن الشعب المصرى يتذكر بكل الفخر والإعزاز وقفته البطولية من أجل مؤازرة مصر ودعمها.

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