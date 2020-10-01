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مجلس النواب يقف دقيقة حداد على أمير الكويت الراحل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقف أعضاء مجلس النواب اليوم، خلال الجلسة العامة برئاسة الدكتور على عبد العال دقيقة حداد على أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الآحمد الجابر الصباح، والذى وافته المنية أول أمس.

جاء ذلك بعد أن إلقى الدكتور على عبد العال  كلمه،  نعى فيها أمير الكويت الراحل وقدم العزاء للشعب الكويتى الذى تربطه روابط قوية بالشعب المصرى .

وأشار الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إلى أن الشعب المصرى يتذكر  بكل الفخر والإعزاز وقفته البطولية من أجل مؤازرة مصر ودعمها.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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