شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن دور الانعقاد السادس لمجلس النواب.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم (570) لسنة 2020 بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعى الأول، يوم الخميس 1 أكتوبر 2020، وهو ما آثار العديد من التساؤلات، نرصدها فى التقرير التالى..







س: هل انتهت مدة مجلس النواب الحالي؟ س: هل انتهت مدة مجلس النواب الحالي؟ ج: لا.. فالدستور نص على أن مدة المجلس هى 5 سنوات ميلادية، وليس 5 أدوار انعقاد. س: متى تنتهى المدة الدستورية المُحددة لمجلس النواب الحالي؟ س: متى تنتهى المدة الدستورية المُحددة لمجلس النواب الحالي؟ ج: مجلس النواب الحالى عقد أولى جلساته بدور الانعقاد الأول فى 10 يناير 2016 ووفقا للدستور، من المفترض أن يستمر عمله حتى 9 يناير 2021. Advertisements س: لماذا تمت دعوة المجلس للانعقاد في أكتوبر المقبل؟ س: لماذا تمت دعوة المجلس للانعقاد في أكتوبر المقبل؟ ج: وفقا لتصريحات حكومية فإن قانون التخطيط العام، وقانون الضريبة المضافة، على رأس التشريعات التى تنتظر الحكومة مناقشتها بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الأخير. س: هل يؤثر انعقاد المجلس في أكتوبر على انتخابات المجلس الجديد؟ س: هل يؤثر انعقاد المجلس في أكتوبر على انتخابات المجلس الجديد؟ ج: لا.. حيث تنص المادة "106" من الدستور على أن يجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدة المجلس الحالي، كما لا يوجد أي نص دستورى أو قانونى يُعيق إجراء الانتخابات في ظل انعقاد المجلس الحالي.



كل ما تريد معرفته عن دور الانعقاد السادس لمجلس النواب

س: ما المدة المُحددة بالدستور لمجلس النواب؟ج: تنص المادة 106 من الدستور على أن: مدة عضوية المجلس 5 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال 60 يوماً السابقة على انتهاء مدته.



كل ما تريد معرفته عن دور الانعقاد السادس لمجلس النواب



كل ما تريد معرفته عن دور الانعقاد السادس لمجلس النواب