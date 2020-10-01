شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال يفتتح أولى جلسات دور الانعقاد السادس لمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، أولى جلساته لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول. ووجه الدكتور على عبد العال، تحية للنواب قائلا "كل سنة وأنتم طيبين وأتمنى التوفيق للجميع ". وتمت تلاوة قرار رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد، كما تمت تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد اليوم.

ويعقد مجلس النواب أولى جلساته البرلمانية في دور الانعقاد السادس الآن، والذي يأتي على خلفية القرار الذي أصدره رئيس الجمهورية رقم (570) لسنة 2020، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول. ووفقا لجدول الجلسة الافتتاحية الذي أرسلته الأمانة العامة بمجلس النواب إلى الأعضاء، تتلى رسائل رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد السابق وبدء دور الانعقاد الحالي.

كما شهدت أروقة مجلس النواب، مناقشات واسعة بين النواب حول المشهد الانتخابى، وأكثر الدوائر الانتخابية التى ستشهد منافسة شرسة وصراعا قويا بين المرشحين على المقاعد الفردية.

