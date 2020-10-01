شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكرى يؤكد الإبقاء على تشكيلات اللجان النوعية فى دور الانعقاد السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقعت مصادر عدم إجراء انتخابات للجان النوعية بمجلس النواب اليوم، مع بدء المجلس لدور الانعقاد السادس والأخير من الفصل التشريعى الأول، والإبقاء على تشكيلات اللجان النوعية كما كانت بدور الانعقاد الخامس، بسبب أن دور الانعقاد قصير وغير مكتمل كما هو الحال فى أدوار الانعقاد السابقة، نظرا لأن مدة المجلس تنتهى فى 9 يناير 2020.

وقال النائب مصطفى بكرى، إن الجلسة اليوم ستتناول طرح اقتراح من هيئة المكتب بالابقاء على قوئم اللجان كما هى فى دور الانعقاد السابق وإنه سيتم رفع الجلسة اليوم على أن تعود للانعقاد فى 28 اكتوبر لتجديد الطوارىء.

Advertisements

يذكر أن رئيس الجمهورية اصدر القرار رقم (570) لسنة 2020، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول اليوم الساعة الثانية عشر

وتنص اللائحة الداخلية للمجلس فى المادة 38 على أن كل لجنة نوعية تتكون من عدد من الأعضاء يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى بناء على اقتراح مكتب المجلس والذى يكفل قيام اللجان بأعمالها.