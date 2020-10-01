"المواطنة وإرهاب الآخر في ميزان الشريعة"محاضرة لمنسقى فروع خريجى الأزهر بالاسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أكد الدكتور سيد مرجان عميد كلية الشريعة والقانون بدمنهور، أن المواطنة هي العلاقة بين الفرد والدولة، بموجب القانون الذي يحدده النظام السياسي في تلك الدولة، وتتمثل هذه العلاقة في الحقوق والواجبات لكل من الدولة والفرد المدني، كما أن المواطنة تعنى الانتماء والولاء بين المواطن والدولة، وتضمن للفرد الحقوق السياسية الكاملة، ومنها حقه في الحماية وتأمين سلامته.

جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها عميد كلية الشريعة والقانون بدمنهور، في إطار فعاليات المعسكر التدريبي لمنسقي فروع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالمحافظات، بمركز الخدمة والنشاط بميامي.

وأوضح مرجان المقومات الأساسية التي تقوم عليها الدولة، وأهمية المواطنة، مشيرا إلى أن النبي صلي الله عليه وسلم، منذ أن دخل المدينة أخا بين المواطنين المهاجرين والأنصار، وكتب الوثيقة بينه وبين اليهود.

Advertisements

وأشار إلى أن الحقوق المدنية مكفولة للمواطن بموجب القانون، والحق في التعبير والانتماء الحزبي، والحرية المسئولة دون الحرية المطلقة، التي تدعو للفوضى والتخريب، وإيذاء الآخر.

وأضاف أن الدستور كفل للأفراد المواطنة الاجتماعية السليمة، والاستقرار ودعم الأمن والأمان، وتكامل سلطات الدولة الثلاث (التشريعية، القضائية، البرلمانية)، والتي تحمي مهام تلك السلطات، وتفصل بينها بما يحمي حقوق المواطنة.

واستعرض مرجان الأسباب التي تؤدي إلى الإرهاب والتطرف واهم مظاهره وسماته، مؤكدا على أهمية دور الأزهر والإعلام في محاربة التطرف.