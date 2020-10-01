البيئة والزراعة تتابعان منظومة جمع و تدوير قش الأرز بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أجرى وفد من وزارتي البيئة والزراعة جولة تفقدية لمنظومة جمع وتدوير قش الأرز بمحافظة البحيرة، وضم الوفد الدكتور عصام عامر رئيس قطاع الفروع بوزارة البيئة، واللواء أشرف محسن مستشار وزيرة البيئة، والدكتورة أميمة صوان مستشار جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور حمدي جامع رئيس الإدارة المركزية للإرشاد بوزارة الزراعة وعدد من وكلاء وزارة الزراعة.

وبدأت اللجنة أعمالها بتفقد حملة لفحص عوادم السيارات أسفل الطريق الدولي باتجاه الإسكندرية القاهرة، وذلك للتأكد من أنها مطابقة للحدود المسموح بها للحفاظ على صحة المواطنين والتوعية بضرورة ضبط محرك السيارة حفاظا على جودة الهواء، وقد قامت لجنة العوادم التابعة لمحافظة البحيرة حتى الآن بفحص عدد (١٣٠٩) سيارات منذ مطلع شهر سبتمبر لهذا العام.

وتابعت اللجنة أعمالها بزيارة عدد من المواقع الخاصة بتجميع قش الأرز التابعة لقرية الطود بمركز كوم حمادة، لمتابعة سير أعمال فرم وكبس القش ومدى الاستفادة من المعدات التي وفرتها وزارة البيئة للمتعهدين، كما تفقد الوفد أحد مواقع جمع وكبس وتدوير قش الأرز لأحد المتعهدين بقرية رزافة التابعة لمركز الدلنجات ومعاينة أعمال الفرم والكبس التي تتم داخل الموقع.

ونقل اللواء أشرف محسن، مستشار وزيرة البيئة، خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة بمديرية الزراعة بالبحيرة، شكر وتقدير الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لكافة العاملين بالوزارتين والإدارات التابعة لهما على الجهد المبذول للتصدي للسحابة السوداء هذا العام، وتأكيد وزيرة البيئة على ضرورة مضاعفة الجهد خلال الفترة القادمة والتي تعد فترة الذروة الحادة وحثها للعاملين بالمنظومة على بذل قصارى جهدهم لتحقيق النتائج المرجوة التي تعتمد على تكاتف الجميع لتحقيقها.

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وخلال الاجتماع أشاد الدكتور عصام عامر، بالدور التوعوي المبذول من قبل الفروع الإقليمية لوزارة البيئة والإرشاد الزراعي، وهو ما جعل المزارعين يدركون القيمة الاقتصادية للاستفادة من قش الأرز ويعد ذلك قيمة مضافة لمحصول الأرز ، حيث بلغ عدد الأنشطة التوعوية التي تم تنفيذها بالبحيرة ١٢٠٠ نشاط حتى الآن.

وأوضح أن مواقع تجميع القش توفر فرص عمل حقيقية للشباب، مؤكدا على توفير وزارة البيئة لمعدات كبس قش الأرز وتأجيرها للمتعهدين بأسعار مناسبة وذلك دعما للمزارعين والمتعهدين.

واستعرض الدكتور حمدب جامع، دور الإرشاد في منظومة التصدي للسحابه السوداء، مشيدا بالنجاح الذي حققته منظومة جمع وتدوير قش الأرز منذ بداية موسم الحصاد وحتى الآن نتيجة التعاون والتنسيق الجيد بين وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والبيئة وزيادة وعي المزارعين بأهمية قش الأرز وأضرار حرقه.

كما أشادت الدكتورة أميمة الصوان، بحجم كميات تدوير قش الأرز و بالاقتصاديات العائدة على المزارعين من تدويره، مشيرة إلى أهمية استخدام محاصيل قش الأرز التي تعمل على ترشيد استخدام المياه وتعظيم الاستفادة منه كأعلاف غير تقليدية، ومخصبات حيوية تفيد التربة، وتساهم في زيادة الإنتاج الزراعي، كما استعرضت طرق الاستفادة والتصنيع وكيفية قيام المزارعين بذلك.