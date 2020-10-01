بتكلفة 1.5 مليار جنيه.. محافظ المنيا يتفقد المرحلة الأولى لـ"تبطين الترع"

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الخميس، أعمال المرحلة الأولى من المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بالمحافظة، والتي يجري تنفيذها بمركز سمالوط، وذلك لمتابعة سير الأعمال ومعدلات التنفيذ.

وقال المحافظ، إن المشروع يستهدف تأهيل الترع والفروع بطول 500 كم، وبتكلفة قدرها مليار و455 مليون جنيه، ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بمحافظة لمنيا كمرحلة أولى.

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وتابع القاضي، الأعمال بترعة الصفصافة والعور والكوم الأحمر، ضمن 13 ترعة يجرى بها أعمال التبطين والتأهيل، متقاطعة مع محور كوبري سمالوط الحر على النيل.

وأضاف المحافظ، أن أعمال التأهيل الجارية سيكون لها مردودًا اقتصاديًا واجتماعيًا ملموسًا في المناطق التي يتم التنفيذ فيها وستؤدي إلى تحقيق نقلة حضارية في تلك المناطق، وتسهم بشكل كبير في تحسين البيئة ومستوى معيشة المواطنين.

جاء ذلك بحضور نائب المحافظ الدكتور محمد محمود أبو زيد، والمهندس عمر درويش وكيل وزارة الري، ومحمد سيد رئيس مدينة سمالوط.