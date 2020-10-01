السعودية تُسجل 493 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 493 إصابة جديدة و26 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.
335 ألفًا و97 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 4794 حالة، فيما ارتفع إجمالي المتعافين إلى 319 ألفًا و746 حالة، وذلك بعد تعافي 592 حالة جديدة.
وأوضحت الوزارة - وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس - أن إجمالي الإصابات في المملكة بلغ
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين؛ لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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