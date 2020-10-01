العراق تسجل 4493 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الخميس، تسجيل 4493 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 367474 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلًا عن تسجيل 50 حالة وفاة.

وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق بسبب كورونا 9231 حالة بعد تسجيل 50 حالة وفاة اليوم، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 295882 بعد

تسجيل 3685 حالة شفاء أيضًا.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين؛ لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.