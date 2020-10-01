الجزائر: إصابات كورونا تتجاوز 51 ألفًا

أعلن الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر جمال فورار، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 51 ألفًا و690 مصابًا، و1741 حالة وفاة.



وقال فورار، في مؤتمره الصحفي اليومي إنه تم تسجيل 160 حالة إصابة جديدة و7 حالات وفاة جديدة، في حين بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 36 ألفًا و282 حالة.



وأضاف فورار أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرًا إلى وجود 23 مريضًا بالعناية المركزة.



يُذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترًا غربًا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

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وكانت السلطات الجزائرية قد خففت أمس حظر التجوال المفروض بسبب الكورونا؛ ليصبح من 11 مساءً إلى 6 صباحًا في 11 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحي تمامًا عن 37 ولاية أخرى وذلك حتى نهاية أكتوبر الجاري.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.