رئيس الجزائر يبحث مع وزير الدفاع الأمريكي تطورات الوضع في ليبيا والساحل الإفريقي

بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، مع مارك توماس إسبر، وزير الدفاع الأمريكي الذي بدأ اليوم زيارة عمل إلى الجزائر، سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات عديدة، تطورات الوضع في ليبيا والساحل الإفريقي، واتفقا على ضرورة متابعة التشاور والتنسيق من أجل توطيد أركان الأمن والسلم في المنطقة في إطار احترام وحدة وسيادة دولها.



وقال بيان للرئاسة الجزائرية إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون استقبل اليوم مارك توماس إِسبر وزير الدفاع في الولايات المتحدة الأمريكية، حضر المقابلة الوفد المرافق للوزير الأمريكي والقائم بأعمال السفارة الأمريكية بالجزائر، ومن الجانب الجزائري الفريق السعيد شنقريحة رئيس الأركان الجزائري ومدير الديوان برئاسة الجمهورية نور الدين بغداد

دايج واللواء محمد بوزيت مدير عام التوثيق والأمن الخارجي بوزارة الدفاع الوطني.



وأشار البيان إلى أن الرئيس تبون أقام مأدبة غداء بمقر الرئاسة على شرف وزير الدفاع الأمريكي والوفد المرافق له.



وتعد هذه الزيارة هي الأولى من نوعها لوزير الدفاع الأمريكي منذ 2006، وتأتي ضمن جولة مغاربية تشمل أيضا تونس والمغرب.



وقد زار إسبر في مستهل زيارته للجزائر العاصمة مقام الشهيد حيث وضع إكليلا من الزهور وترحم على أرواح شهداء الجزائر.