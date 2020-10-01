عضو في السيادة السوداني ووزير الخارجية يُعزيان في وفاة أمير الكويت

قدم حسن شيخ إدريس عضو مجلس السيادة الإنتقالي بالسودان، اليوم الخميس، واجب العزاء والمواساة، في وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وذلك في سفارة الكويت بالخرطوم.
وترحم عضو مجلس السيادة السوداني، على روح فقيد الأمتين العربية والإسلامية، سائلا الله عز وجل أن يُلهم شعب الكويت وأسرة الراحل الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.
كما قام عمر قمر الدين وزير الخارجية السوداني المكلف، بزيارة سفارة دولة الكويت بالخرطوم، اليوم لتقديم واجب العزاء في الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
والشعب الكويتي.
وعبّر وزير الخارجية السوداني عن تعازي حكومة وشعب السودان لقيادة دولة الكويت، وعلى رأسها الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والأسرة الحاكمة
وعدّد وزير الخارجية المكلف مآثر الفقيد ومواقفه المشرفة في دعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وحرصه على تحقيق التنمية في بلاده، ودعمه للسودان في مختلف القضايا والمحافل الدولية.
ونعت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم، ببالغ الحزن والأسى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وذكر البيان أن الشعب السوداني سيظل يذكر للراحل ما قدمه على صعيد العلاقات الثنائية بين البلدين، ودعمه المستمر وحرصه على إرساء دعائم الاستقرار في كافة أرجاء السودان.
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