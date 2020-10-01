بسبب كورونا.. كندا تُمدد قيود السفر حتى نهاية الشهر الجاري

مددت الحكومة الكندية القيود الحالية على السفر الدولي لغير الولايات المتحدة حتى 31 أكتوبر لمواجهة تفشي جائحة كورونا.



وأعلن وزير السلامة العامة بيل بلير التمديد في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وتنطبق القيود على أي شخص يدخل كندا من بلد آخر غير الولايات المتحدة، يجب على جميع المسافرين الدوليين الذين يدخلون كندا

الحجر الصحي لمدة 14 يومًا عند الوصول، وتقديم معلومات الاتصال لفرض الحجر الصحي والخضوع للفحص من قبل مسؤول الحدود.



وبالإضافة إلى ذلك، لا يسمح حاليًا للكثير من المسافرين بدخول البلاد، وتشمل الاستثناءات من هذا الحظر الشامل المواطنين الكنديين والمقيمين الدائمين وعائلاتهم والطلاب

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الدوليين والعاملين الأساسيين والعمال الأجانب المؤقتين.



وتم إغلاق الحدود الكندية الأمريكية أمام المسافرين غير الضروريين حتى 21 أكتوبر، على الرغم من أن مصادر حكومية رفيعة قالت إنه يمكن تمديد القيود على الحدود على الأقل حتى نوفمبر.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.