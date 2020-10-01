البحرين تُؤكد سعيها لتطوير العلاقات مع أمريكا

بحث مستشار العاهل البحريني للشؤون الدبلوماسية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، مع نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون شبه الجزيرة العربية بوزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية السيد تيموني ليندركينغ،سبل تعزيز العمل المشترك على المستويات كافة؛ بما يعزز مصالح البلدين ويلبي تطلعاتهما.
التاريخية والتحالف الاستراتيجي الوثيق بين البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، منوهًا بالجهود التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية لأجل الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
وأكد العاهل البحريني -وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية، اليوم الخميس- تطوير العلاقات
من جانبه، أشاد المسؤول الأمريكي بدور مملكة البحرين في تعزيز العمل الجماعي الإقليمي والدولي ولما فيه خير الجميع.
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