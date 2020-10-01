أولوية فحص كورونا في حضرموت للمغتربين ممن قاربت إقامتهم على الانتهاء

وجه وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي الطاقم الطبي بالمختبرات المركزية في سيئون بإعطاء الأولوية للمسافرين إلى السعودية الذين توشك مدة إقاماتهم وتأشيراتهم على الانتهاء.

وكلف التميمي أثناء لقائه بعدد من المسافرين، مكتب شؤون المغتربين بالوادي والصحراء القيام بحصر جميع طالبي خدمة فحص الـ(بي سي آر) الذين قاربت فترة إقامتهم وتأشيراتهم على الانتهاء ورفعها في كشوفات ليتم تقديمها للطاقم الطبي في المختبرات المركزية بعد تعميدها من قبل السلطة المحلية بالوادي والصحراء.

وطمأن الوكيل طالبي الفحوصات بأن السلطة المحلية تبذل جهودا مكثفة لتوفير كميات كافية من مستلزمات الفحص الخاصة بفيروس كورونا لتغطية حاجة جميع المسافرين، كما أن هناك متابعات لتشغيل جهاز الفحص في ميناء الوديعة البري إلى جانب توجيهات وزارة الصحة باعتماد مركزين جديدين في كل من مأرب وشبوة لتخفيف الزحام على المختبرات المركزية بسيئون التي وصلت إليها أعداد كبيرة من المسافرين من عموم المحافظات.