رئيس الموساد الإسرائيلي يزور البحرين

كتبت أسماء لمنور في الخميس 1 أكتوبر 2020 07:15 مساءً - منذ دقيقة واحدة

ذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية ”بنا“، ان رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، يوسي كوهين، زار مملكة البحرين، يوم أمس الأربعاء.

وقالت الوكالة، إن رئيس جهاز المخابرات الوطني، الفريق عادل بن خليفة الفاضل، ورئيس جهاز الأمن الاستراتيجي، الشيخ أحمد بن عبدالعزيز آل خليفة التقيا المسؤول الإسرائيلي، وتباحثا معه ”الموضوعات ذات الاهتمام المشترك“.

وأكد الجانبان على أهمية إعلان تأييد السلام الذي وقع بين البحرين وإسرائيل، والدور الذي سيساهم فيه بشكل بارز نحو تعزيز الاستقرار وإعلاء قيم السلام في المنطقة، وفتح آفاق التعاون بين البلدين، وفقا للوكالة.