العصبة الاحترافية “تستجيب” لطلب الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة و”تقدم” بعض مباريات البطولة

استجابت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية لطلب الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة الرامي لتمكينها من تغطية أفضل لجميع المباريات المتبقية من البطولة الاحترافية القسم الأول.
وكشف بلاغ للعصبة أنه، وبعد استشارة الأندية المعنية، قررت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تعديل موعد انطلاق مباراتي نادي رجاء بني ملال ضد الجيش الملكي وكذا المغرب اتلتيك تطوان ضد نادي مولودية وجدة والمبرمجتان يوم الأحد المقبل عن الدروة 28 من البطولة الاحترافية القسم الأول.
وش البلاغ ذاته على أنه تم تحديد موع انطلاقتهما في الخامسة بعد الزوال عوض الساعة السابعة مساء كما كان مقررا سلفا.
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