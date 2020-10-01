غياب حمد الله وحضور الحدادي.. خليلوزيتش يكشف لائحة المنتخب استعداداً لوديتين

أعلن الناخب الوطني، وحيد حاليلوزيتش، اليوم الخميس، اللائحة النهائية للمنتخب الوطني الأول، الذي سيواجه وديا كلا من منتخبي السنغال، والكونغو الديمقراطية، استعدادا للاستحقاقات المقبلة.

وشملت لائحة “الأسود” في حراسة المرمى، ياسين بونو “إشبيلية الإسباني”، ومنير المحمدي “هاتاي سبور التركي”.

وإختار المدير الفني في لائحة الدفاع، التي شملت نصير مزراوي “أياكس الهولندي”، وعصام شباك “ملطية سبور التركي”، وحمزة منديل “شالكه الألماني”، ونبيل درار “فنربخشة التركي”، وشكلة سفيان “فياريال الإسباني”، وسامي ماي “سان تروند البلجيكي”، ورومان سايس “فولفرهامبتن الإنجليزي، وزهير فضال “سبورتينغ لشبونة البرتغالي”، ونايف أغرد “رين الفرنسي”.

وسيلعب في الوسط في المقابلتين المذكورتين، عمر القادوري “باوك اليوناني”، وإدريس الصديقي “فيليم 2 الهولندي”، وسفيان أمرابط “فيورنتينا الإيطالي”، ونسيم بوجلاب “شالكه الألماني، وأيمن برقوق “إينتراخت فرانكفورت الألماني”، وحكيم زياش “تشيلسي الإنجليزي”، وسليم أملاح “سطاندار دو لييج البلجيكي “، وأسامة طنان “فيتيس الهولندي”.

وشملت لائحة الهجوم يوسف العربي “أولمبياكوس اليوناني”، ويوسف النصيري “إشبيلية الإسباني”، وأشرف بنشرقي “الزمالك المصري”، وأشرف حكيمي “إنتر الإيطالي”، وموحى غارسالا “براتيسلافا السلوفيني”، ومنير الحدادي “إشبيلية الإسباني”، وزكرياء لبيض “أياكس الهولندي”.

وستجرى المقابلة الأولى أمام منتخب السنغال، يوم الجمعة 9 أكتوبر الجاري على أن يواجه المنتخب الوطني في مباراته الثانية منتخب الكونغو الديمقراطية، يوم الثلاثاء 13 من الشهر ذاته.

وكشف خليلوزيتش، خلال الندوة الصحافية، التي عقدت اليوم، حول طاقمه الجديد، قائمة الطاقم الفني، والتقني المساعد له.

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مساعدا المدرب: مصطفى حجي، وستيفان غيلي

المعد البدني: صلاح الدين لحلو، وكريستوف مانوفريي

مدرب الحراس: مصطفى الشادلي، ولورنت أرماند ويبر

مسؤول التواصل: أمين مازين

مسؤول عن دراسة الخصوم عبر الفيديو: موسى الحبشي

المدير: توفيق عبد الناصر.