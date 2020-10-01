شكري: تركيا تحتضن عناصر إرهابية تستهدف أمن واستقرار المنطقة

الخميس 1 أكتوبر 2020

أكد سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الخميس، أن التصريحات التركية تثير التعجب، مشيرًا إلى وجود أحاديث متناقضة من الجانب التركي تجاه الاتفاقية الموقعة بين مصر واليونان، فأنقرة أحاديثها متناقضها وتدعى أنها تعرف مصالح الشعب المصري أكثر من أي طرف آخر.



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وأوضح شكري في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الخارجية مع وزير خارجية المجر، أن مصر لا تفرط في حبة رمل، موضحا أنها تبرم الاتفاقيات وفق القانون الدولي، وتتعاون على المستوى الدولي بعيدا عن أي محاولات لزعزعة الاستقرار باتخاذ إجراءات خارج إطار الشرعية.

ودعا شكري الجميع إلى أن يدرك أن مصر واعية لما تقوم به لصالح شعبها، منتقدا احتضان تركيا لعناصر إرهابية تستهدف أمن واستقرار الدولة المصرية ودول المنطقة، متسائلا عن سبب تواجد تركيا عسكريا في عدد من الدول العربية دون أي سند شرعي، موضحًا أن مصر ملتزمة بالشرعية الدولية وتراعى القوانين الدولية.