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شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وفرنسا تنفذان تدريباً بحرياً عابراً في المتوسط والان مع التفاصيل
الخميس 1 أكتوبر 2020
نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، بإشتراك الفرقاطة الشبيحة المصرية (تحيا مصر) والغواصة المصرية الحديثة من طراز (209 / 1400) مع الفرقاطة الفرنسية ( LATOUCHE - TREVILLE ) .
وقال بيان أصدرته القوات المسلحة المصرية، اليوم، إن التدريب تضمن العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة منها تدريبات تأمين وحماية منطقة ذات أهمية ضد خطر الغواصات ليلاً، وتدريبات الحرب الإلكترونية، والتدريب على الدفاع ضد التهديدات غير النمطية وكذلك التدريب على تشكيلات الإبحار المختلفة بالإضافة إلى تنفيذ تدريبات المواصلات الإشارية.
ولفت البيان إلى أن التدريب اشتمل أيضاً على محاكاة حماية سفينة ذات أهمية خاصة أثناء عبورها منطقة خطرة وتدريبات على الإجراءات المتخذة بواسطة السفن الحربية للدول المختلفة لحماية المناطق الاقتصادية في أعالي البحار، مشيراً إلى أن التدريب أظهر مدى كفاءة أطقم القطع البحرية المصرية والفرنسية المشاركة في تنفيذ المهام التي أوكلت إليهم.
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