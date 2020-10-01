شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد بمناسبة تأسيس مطار دبي الدولي: لا يوجد حلم مستحيل والان مع التفاصيل

الخميس 1 أكتوبر 2020 نشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، مقطع فيديو في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بمناسبة أتمام "مطار دبي الدولي" 60 عاماً منذ تأسيسه وبدء تشغيله في الثلاثين من سبتمبر 1960.

وقال: "كنت في العاشرة من عمري عندما وقفت لأول مرة في مطار هيثرو بلندن مذهولاً من حجمه ومن عدد الطائرات والبشر في المطار ... وقبل عدة سنوات ظهرت الصحف البريطانية بعنوان عريض "مطار دبي يتخطى مطار هيثرو" .. تعلمت بأنه لا يوجد حلم مستحيل .."

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