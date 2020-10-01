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شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يبحث مع القائم بأعمال سفارة أمريكا لدى بلادنا الاستفادة من تجربة فرض الاستقرار في حضرموت والان مع التفاصيل
الخميس 1 أكتوبر 2020
بحث محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالرياض، مع القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى بلادنا السيدة /كاثي ويستلي/ الاستفادة من تجربة فرض الاستقرار في حضرموت لدعم جهود التوصل إلى حل سياسي للصراع في بلادنا.
وأكدت السيدة /كاثي ويستلي/ في اللقاء الذي حضره وكيل محافظة حضرموت لشؤون الدفاع والأمن العميد صالح لحمدي، وكبير ممثلي وزارة الدفاع والملحق العسكري لدى اليمن /روبرت تومبكينس/ ورئيس القسم السياسي والاقتصادي /كريستوفر دويتش/، دعم الولايات المتحدة للشرعية في بلادنا وجهود إحلال السلام، والاستفادة من جميع التجارب الناجحة، ومنها تجربة حضرموت في مكافحة الإرهاب وبسط الأمن والاستقرار.
وقدم المحافظ البحسني شرحا للأوضاع في المحافظة، وجهود قيادة السلطة المحلية في مكافحة الإرهاب والنأي بحضرموت عن الصراعات وحفظ الأمن، وجهود توفير الخدمات وتسيير الحياة والعمل المؤسسي، في ظل الصعوبات وضعف الإيرادات.
وأعطى المحافظ توضيحا لصعوبات المرحلة وخصوصا في جانب الخدمات، منوها بضرورة مساندة الولايات المتحدة ودول العالم للتجربة الناجحة في حضرموت ودعم الخدمات فيها وخصوصا قطاع الكهرباء.
وجددت القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى بلادنا السيدة /كاثي ويستلي/ حرص الولايات المتحدة على مساندة التجربة الناجحة في حضرموت، ودعم جهود توفير الخدمات، والتأهيل في مجال التدريب والتأهيل العسكري والأمني.
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