شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يخاطب الإنتربول لتوقيف مالك وقبطان سفينة نيترات الأمونيوم والان نبدء بالتفاصيل

أفادت "الوكالة الوطنية الرسمية للإعلام" في خبر اليوم أنه،" في إطار التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، أصدر المحقق العدلي في الملف القاضي فادي صوان مذكرتي توقيف غيابيتين بحق مالك السفينة التي نقلت مواد نيترات الأمونيوم إلى لبنان، وقبطان السفينة من "الجنسية الروسية، وأحال الأوراق إلى النيابة العامة التمييزية التي طلبت من الإنتربول إصدار تعميم دولي للقبض عليهما ".

ولفتت الوكالة إلى أن :" وفد قضائي وأمني لبناني كان قد توجه الى قبرص للقاء مالك السفينة حيث مقر إقامته، مع الإشارة إلى أن السلطات القبرصية سبق أن سجلت ودونت إفادته بالتنسيق مع السلطات اللبنانية".