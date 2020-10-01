شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الموساد يزور البحرين لبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك والان نبدء بالتفاصيل

زار البحرين أمس، يوسي كوهين، رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، وكان في استقباله الفريق عادل بن خليفة الفاضل، رئيس جهاز المخابرات البحريني، والشيخ أحمد بن عبدالعزيز آل خليفة، رئيس جهاز الأمن الاستراتيجي في البحرين.

وتباحث الجانبان خلال الزيارة، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما أكدا على أهمية إعلان تأييد السلام الذي وقع بين البحرين وإسرائيل، والدور الذي سيساهم فيه بشكل بارز نحو تعزيز الاستقرار وإعلاء قيّم السلام في المنطقة، وفتح آفاق التعاون بين البلدين.