شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تعتزم إدراج «حزب الله» على قائمة الإرهاب الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل
كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن وزارة الداخلية الألمانية تعتزم إدراج حزب الله اللبناني على قائمة الإرهاب للاتحاد الأوروبي.
وذكرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية أن هذا التصنيف يسري حتى الآن فقط على الذراع العسكرية للمنظمة.
ونقلت المجلة عن هانز-جيورج إنجلكه، وكيل وزارة الداخلية، قوله إن " حزب الله منظمة إرهابية"، مشيرا إلى أنه سيتم بذل مساعي خلال رئاسة ألمانيا للاتحاد الأوروبي من أجل إدراج الحزب ككل على قائمة التكتل للإرهاب.
كان وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر أعلن نهاية أبريل الماضي حظر نشاط حزب الله، وهو ما يعني إلزام الحزب بوقف أنشطته في ألمانيا.
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