شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا .. قيود احترازية جديدة لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك اليوم عن فرض قيود احترازية جديدة في كل من مدينة ليفربول ووارينجتون وهارتلبول وميدلزبره بشمال إنجلترا، وذلك في محاولة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
يذكر أن هانكوك كان قد أعلن أيضا فرض قيود احترازية محلية جديدة لمواجهة فيروس كورونا الشهر الماضى في شمال شرق انجلترا، بعد ارتفاع أعداد الإصابات بها.
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