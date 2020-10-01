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بريطانيا .. قيود احترازية جديدة لمواجهة كورونا

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أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك اليوم عن فرض قيود احترازية جديدة في كل من مدينة ووارينجتون وهارتلبول وميدلزبره بشمال إنجلترا، وذلك في محاولة للسيطرة على انتشار (كوفيد-19).

يذكر أن هانكوك كان قد أعلن أيضا فرض قيود احترازية محلية جديدة لمواجهة فيروس كورونا الشهر الماضى في شمال شرق انجلترا، بعد ارتفاع أعداد الإصابات بها.

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