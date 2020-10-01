شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يحبط محاولة تسلل للميليشيا في صعدة والان نبدء بالتفاصيل
• مصرع ٩ عناصر من ميليشيا الحوثي واصابة اخرون
أحبطت قوات الجيش اليمني اليوم الخميس، محاولة تسلل نفذتها مجاميع لميليشيا الحوثي الارهابية في مديرية باقم شمال صعدة.
واوضح قائد اللواء الخامس حرس حدود العميد محمد الباهلي،ان قوات الجيش الوطني تصدت لمحاولة تسلل قامت بها مجاميع من ميليشيا الحوثي الارهابية على ميسرة التباب السود في جبهة باقم بمحافظة صعدة "..مشيراً الى ان العملية اسفرت عن مصرع ٩ عناصر من ميليشيا الحوثي واصابة اخرون فيما لاذ البقية بالفرار.
واشار العميد الباهلي الى أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت عربات محملة بتعزيزات قادمة من مثلث الربوعة كانت متجهه لاسناد المجاميع الحوثية ومقتل واصابة من كان على متنها.
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