شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تسجل 1276 إصابة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الأردن 1276 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 13101 إصابة. وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي، إن حالات الإصابة الجديدة تعود لأردنيين اثنين قادمين من الخارج، و1274 حالة محلية، مشيرة إلى تسجيل 126 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 4757 حالة، كما سُجلت 8 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 69 حالة.

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