ترامب يعتزم خفض أعداد اللاجئين إلى مستوى قياسي جديد



قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها تعتزم السماح بقبول 15 ألف لاجئ فقط في الولايات المتحدة في السنة المالية 2021، لتحدد بذلك مستوى قياسياً منخفضاً جديداً في تاريخ برنامج اللجوء الحديث.

وقالت وزارة الخارجية إن الاقتراح يعكس إعطاء الإدارة الأولوية"لسلامة ورفاهية الأمريكيين، لاسيما في ضوء استمرار جائحة كوفيد-19".

كانت الإدارة قد قلصت العام الماضي سقف اللاجئين إلى 18 ألفاً، لكنها لم تسمح سوى لنحو نصف هذا العدد بالدخول مع تباطؤ عدد الوافدين في ظل تزايد إجراءات الفحص وتفشي فيروس كورونا.

وعادة ما يحدد الرئيس مستويات اللاجئين المسموح بها سنوياً قرب بداية كل سنة مالية. ويتعين على الرئيس بموجب القانون التشاور مع الكونجرس قبل تحديد العدد السنوي للاجئين الذي تعتزم الإدارة السماح به، لكن القرار النهائي يحدده البيت الأبيض.

ويتضمن الاقتراح حصصاً محددة للاجئين الذين يعانون أو يخشون الاضطهاد بسبب الدين، واللاجئين من العراق الذين ساعدوا الولايات المتحدة وكذلك اللاجئين من السلفادور وجواتيمالا وهندوراس وهونج كونج وكوبا وفنزويلا.

وتعهد جو بايدن، المنافس الديمقراطي لترامب في انتخابات الرئاسة المقررة في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني بزيادة أعداد اللاجئين إلى 125 ألفاً سنوياً إذا فاز.

