العاهل السعودي لأمير الكويت الجديد: تربطنا أواصر راسخة ومصير واحد

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية إلى أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أكد فيها أن البلدين" تربطهما أواصر راسخة من العلاقات الثنائية المتميزة ومصير واحد".

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" أن الملك سلمان هنأ في البرقية الشيخ نواف بتوليه مقاليد الحكم في بلاده.

وقال: " تلقينا بأسى بالغ نبأ وفاة المغفور له الأخ العزيز الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي فقدنا بوفاته أخاً عزيزاً وصديقاً وفياً خدم بلاده وأمته بكل إخلاص، وساهم فيما يخدم قضايا الأمتين العربية والإسلامية".

وأضاف "إننا إذ نعزيكم ونعزي أنفسنا في فقيدنا، لنقدم لكم ولشعب دولة الكويت الشقيق أحر التعازي وصادق المواساة، مؤكدين لكم ولشعب دولة الكويت الشقيق وقوفنا معكم في هذه الظروف".

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وأضاف "نهنئكم بتوليكم مقاليد الحكم في دولة الكويت الشقيقة"، متمنين "للكويت مزيداً من الأمن والرخاء والاستقرار والازدهار".

كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برقية مماثلة، للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح .

وكانت قد أعلنت الكويت أمس الثلاثاء وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن عمر 91 عاماً.