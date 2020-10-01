بريطانيا تدافع عن مشروع قانون السوق الداخلية بعد تحرك قانوني أوروبي



دافعت الحكومة البريطانية عن مشروع قانون السوق الداخلية الخاص بها بعدما أعلنت المفوضية الأوروبية أنها بدأت إجراءات قانونية ضدها على خلفية القانون باعتباره يمثل انتهاكاً لاتفاق انسحاب الدولة من التكتل (بريكست).

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين اليوم الخميس: "قررت المفوضية صباح اليوم إرسال إشعار رسمي لحكومة المملكة المتحدة. هذه هي الخطوة الأولى في إجراء (مواجهة) الانتهاك".

ورداً على ذلك، قال متحدث باسم الحكومة البريطانية: "لقد كشفنا بوضوح عن أسبابنا لاستحداث الإجراءات المتعلقة ببروتوكول أيرلندا الشمالية"، مشيراً إلى أن الحكومة سوف ترد على المفوضية في الوقت المناسب.

وقال المتحدث: "نحن بحاجة إلى إقامة شبكة أمان قانونية لحماية سلامة السوق الداخلية للمملكة المتحدة، والتأكد من أن الوزراء يمكنهم دائماً الوفاء بالتزاماتهم تجاه أيرلندا الشمالية وحماية المكاسب من عملية السلام".



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