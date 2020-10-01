التخطيط: 6250 مشروعاً مهدد بالتوقف

اعلنت وزارة التخطيط، الخميس، أن 6250 مشروعاً مهدد بالتوقف. وقالت الوزارة بحسب وكالة الانباء العراقية، إن "6250 مشروعاً مهدداً بالتوقف وهنالك توجه نحو إنجاز المشاريع الخدمية من تخصيصات الاقتراض". وأكدت التخطيط "إحالة المشروع الوطني للشباب لوزارتي الشباب والعمل"، مشيرة الى أن "مختصين بصدد وضع رؤية لموازنات الثلاث سنوات المقبلة". ولفتت الى أن "50 مستشفى بنسب إنجاز متقدمة وهنالك لجنة مشكلة نجحت بحسم أكثر من 24 مستشفى".

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