تعرف على مجموعات دوري ابطال أوروبا 2020/ 2021

رياضة 2020-10-01 | 17:34 6,222 مشاهدة مجموعات دوري ابطال أوروبا: 1-بايرن ميونيخ - أتلتيكو مدريد - سالزبورخ- لوكوموتيف موسكو. 2-ريال مدريد – شاختار- انتر ميلان - مونشنغلادباخ. 3- بورتو - مان سيتي- اولمبياكوس - مرسيليا. Advertisements 4- ليفربول – أياكس- اتلانتا- ميتشيلانه. 5-إشبيلية – تشيلسي- كراسندار- رينيه. 6-زينيت – دورتموند- لاتسيو- بروج. 7-يوفنتوس – برشلونة- دينامو كييف - فيرنفاروش. 8- باريس سان جيرمان - مان يونايتد- لايبزيج - باشاك شهير. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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