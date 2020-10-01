القضاء اللبناني يصدر مذكرتي توقيف غيابيتين في قضية انفجار مرفأ بيروت

اصدر القضاء اللبناني، الخميس، مذكرتي توقيف غيابيتين في قضية انفجار مرفأ بيروت. وبحسب "سكاي نيوز عربية"، فإن "القضاء اللبناني اصدر مذكرتي توقيف غيابيتين في حق مالك السفينة التي نقلت مواد نيترات الأمونيوم الى لبنان وقبطان السفينة في قضية انفجار مرفأ بيروت". وشهدت بيروت في 4 آب الماضي، انفجاراً مروعاً داخل المرفأ وتسبب بمقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6500 بجروح.





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