بايرن ميونخ يهيمن على جوائز الافضل في دوري ابطال اوروبا 2020

رياضة 2020-10-01 | 17:22 1,377 مشاهدة افضل حارس: نوير افضل دفاع: كيميتش Advertisements افضل وسط: دي بروين افضل مهاجم: ليفاندوفسكي افضل مدرب: فيليك » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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